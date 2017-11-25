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25 Kasım 2017 11:54

Jandarma kaçak sigara ve tütüne geçit vermedi

İzmir’in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri satış için getirilen kaçak bin 850 paket sigara ve kaçak 37 kilo tütün ele geçirdi.

Jandarma kaçak sigara ve tütüne geçit vermedi

25 Kasım 2017 11:54


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, Seferihisar pazaryerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı yönünde bilgi elde etti. Bu yönde çalışma yapan jandarma ekipleri, ilçeye getirilecek kaçak sigara arabasını tespit etti. İzmir-Seferihisar karayolu üzeri Urla ilçesi Bademler Köyü yol ayrımında kontrol noktası kuran jandarma ekipleri tespit ettikleri araçta yapılan kontrollerde şüpheli Ü.T. yakalanırken çeşitli markalarda toplam bin 850 paket sigara ve 37 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli Ü.T. hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 27 No’lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında şüpheli şahsa 26 bin 300 lira verdi cezası kesilmesi amacıya tanzim edilen tutanak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderildi.




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