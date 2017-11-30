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30 Kasım 2017 13:10

Jandarmadan torbacılara operasyon: 5 gözaltı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, 21 gram kristal ve taş olarak adlandırılan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Jandarmadan torbacılara operasyon: 5 gözaltı

30 Kasım 2017 13:10


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dün akşam üstü yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan üst, araç ve ev aramasında toplamda 21 gram kristal ve taş olarak adlandırılan metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 132 av tüfeği fişeği ile mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.




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