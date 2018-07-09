Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 15:09

Jehan Barbur hayranlarını coşturdu

Sanatçı Jehan Barbur, bahçe konserleri kapsamında İzmir’de hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşattı.

Jehan Barbur hayranlarını coşturdu

09 Temmuz 2018 15:09


İzmir’de, yaz gecelerini renklendirecek bahçe konserleri Jehan Barbur’la başladı. Temmuz ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak olan İzmir Optimum, 60 dakika boyunca Jehan Barbur’un sahne aldığı ilk bahçe konserinde 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, zaman zamanda sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti. Konser sırasında yeni albümünün müjdesini veren Jehan Barbur, İzmir Optimum’da konser vermenin çok keyifli olduğunu dile getirdi. Konser sonrasında kitabı için imza isteyen hayranlarını kırmayan Jehan Barbur, hayranlarıyla toplu Selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.


İzmir Optimum AVM, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak. Sanatçılar, temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 18.30’da sevenleriyle buluşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç