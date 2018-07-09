Jehan Barbur hayranlarını coşturdu

İzmir’de, yaz gecelerini renklendirecek bahçe konserleri Jehan Barbur’la başladı. Temmuz ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak olan İzmir Optimum, 60 dakika boyunca Jehan Barbur’un sahne aldığı ilk bahçe konserinde 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, zaman zamanda sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti. Konser sırasında yeni albümünün müjdesini veren Jehan Barbur, İzmir Optimum’da konser vermenin çok keyifli olduğunu dile getirdi. Konser sonrasında kitabı için imza isteyen hayranlarını kırmayan Jehan Barbur, hayranlarıyla toplu Selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

İzmir Optimum AVM, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak. Sanatçılar, temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 18.30’da sevenleriyle buluşacak.