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31 Ağustos 2018 17:41

Jeotermal tartışmasında kan aktı, komandolar bölgede

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde, geniş bir arazide jeotermal yapılmak istenmesine vatandaşlar karşı çıkarken, bir kişinin şirket ile gizli görüşmeler yaptığı iddiası üzerine çıkan tartışma sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Jeotermal tartışmasında kan aktı, komandolar bölgede

31 Ağustos 2018 17:41

Gergin dakikalar üzerine bölgeye komandolar sevk edildi.


Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde, jeotermal yapılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Çok sayıda toplantının ardından, çıkan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Bölgede H.A. (62) isimli bir şahsın şirket ile gizli görüşmeler yaptığı ve gelişmeleri şirkete aktardığı iddia edilirken, bunu duyan vatandaşlar küplere bindi. Bu iddia üzerine H.A. isimli şahısın evinin önünde giden kalabalık grup söz konusu kişi ile tartıştı. Jandarma araya giderken, bu kez de H.A. ile başka bir vatandaş arasında aynı konudan tartışma çıktı. Çıkan yumruklu kavgada bıçaklar çekildi. H.A. elindeki bıçakla Erdem E.’yi bıçaklayıp kaçtı.


Olayın ardından bölgeye hemen jandarma ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı, Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Öte yandan, köylünün büyük tepkisiyle karşı karşıya olan H.A., jandarmanın koruması altında köyde saklandığı yerden alınarak Tire İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi ve gözaltına alındı.



Komandolar bölgede


Bu arada, çıkan olaylar nedeniyle bölgeye komandolar sevk edildi. Bunun üzerine tekrar tepki gösteren Başköylüler, meydanda park halinde duran komandoları taşıyan midibüsün önünde oturma eylemine başladı ve mahalle yolunu kapattı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine komandolar bölgeden geri çağrıldı. Başköy’de vatandaşların oturma eyleminin yetkililer gelene kadar devam edeceği kaydedildi.


Tire’ye bağlı Başköy Mahallesi’nde yine geçtiğimiz günlerde, jeotermal yapılmak istenmesine karşı çıkan vatandaşlar, inceleme için bölgeye gelen Tire İlçe Mal Müdürlüğünde çalışan üç görevliyi şirket çalışanı sanınca görevlileri alıkoymuştu. Tire Mal Müdürü Niyazi Kesim ve Tire Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Salih Sungurtekin de bölgeye gelirken, iki görevli de vatandaşları saatlerce ikna etmek için çalışmış ve gergin anlar yaşanmıştı.




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