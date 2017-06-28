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28 Haziran 2017 10:00

Jimnastikte uluslararası buluşma

Karşıyaka Belediyesi, Şavkar Cimnastik Spor Kulübü işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez ‘Baby Boom & Aegean Star Uluslararası Jimnastik Turnuvası’ düzenliyor.

Jimnastikte uluslararası buluşma

28 Haziran 2017 10:00

10 ülkeden sporcuların buluşacağı dev organizasyon, 30 Haziran Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda başlayacak.



Karşıyaka’yı her branşta sporun başkenti haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ‘Baby Boom & Aegean Star Uluslararası Jimnastik Turnuvası’nı geleneksel hale getirdi. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen turnuva, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ev sahipliği yapacak.



120 sporcu katılacak


Azerbeycan, Belarus, Gürcistan, İngiltere, Japonya, Kazakistan, KKTC, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan 120 sporcunun yarışacağı turnuva için toplam 200 kişilik heyet Karşıyaka’ya konuk olacak. Jimnastik kulüpleri ile bazı ülkelerin milli takımları da organizasyona katılacak. 6-22 yaş aralığındaki sporcular, iki gün boyunca 10.00 ve 17.00 saatleri arasında bireysel performanslarını sergileyecek. Çocuk ve genç yıldızların tecrübe edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva sonunda, tüm katılımcılara madalya verilecek.



“Heyecana ortak olun”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dünyanın dört bir yanından çocuk ve genç jimnastikçilerin bir araya geldiği ve yeteneklerini sergileme imkanı buldukları bu organizasyonu sürdüreceğimizi söylemiştik ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Daha önce Uluslararası Baby Cup Ritmik Jimnastik Turnuvası olarak düzenlediğimiz organizasyon, bu yıl yeni adıyla daha kapsamlı olarak ve daha fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Sporcuların heyecanına ortak olmak ve muhteşem gösteriler izlemek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.




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