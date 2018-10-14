Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 19 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyon çaya devrildi. Feci kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaçak göçmenleri taşıyan kamyon, Menderes ilçesinde kontrolden çıktı ve Değirmençay'a devrildi. Kazada, aralarında çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonu içine düştüğü kanaldan çıkarma çalışmalarıysa sürüyor.