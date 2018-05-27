Kadife kalpli jandarmadan Örnek Davranış

Tire- Belevi karayolunda, bir kamyon ile özel otomobilin karıştığı trafik kazasından sonra ilginç görüntüler yaşandı. Tire Jandarma Komutanlığı Trafik ekibi olay yerinde örnek bir davranışa imza attı. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekip, her zamanki rutin işlemlerini tamamladı. Bu esnada trafik ekibinde görevli bir Astsubay, kaza sonrası karayoluna saçılan iki otomobile ait parçalarının trafik güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğini fark etti. Hemen ekip arabasına giderek bagajdan fırçasını çıkaran Jandarma personeli, karayolunu kendi görevi olmamasına rağmen dakikalarca temizledi ve ardından yolu trafiğe açtı. Vatandaşlar, Jandarmanın örnek davranışı karşısında duygulandı.