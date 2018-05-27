Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 16:27

Kadife kalpli jandarmadan Örnek Davranış

İzmir’in Tire ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında Jandarma Trafik Astsubayın yaptığı örnek davranış herkesi duygulandırdı.

Kadife kalpli jandarmadan Örnek Davranış

27 Mayıs 2018 16:27


Tire- Belevi karayolunda, bir kamyon ile özel otomobilin karıştığı trafik kazasından sonra ilginç görüntüler yaşandı. Tire Jandarma Komutanlığı Trafik ekibi olay yerinde örnek bir davranışa imza attı. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekip, her zamanki rutin işlemlerini tamamladı. Bu esnada trafik ekibinde görevli bir Astsubay, kaza sonrası karayoluna saçılan iki otomobile ait parçalarının trafik güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğini fark etti. Hemen ekip arabasına giderek bagajdan fırçasını çıkaran Jandarma personeli, karayolunu kendi görevi olmamasına rağmen dakikalarca temizledi ve ardından yolu trafiğe açtı. Vatandaşlar, Jandarmanın örnek davranışı karşısında duygulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç