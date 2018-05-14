Kadifekale Konaklı anneleri ağırladı

Tarihi kale içindeki çay evinde düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve muhtarlar da katıldı.

Anneler Günü’nde Kadifekaleli kadınlarla bir araya gelmek istediklerini dile getiren Başkan Pekdaş, çoğu Doğu ve Güneydoğu’dan İzmir’e göç etmiş kadınların anneler gününü kutladı. Pekdaş, “Biz o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Türkiye’nin her tarafından; doğudan, batıdan insanlar bu şehirde bir arada mutlu olmak için varız. Bugün burada, Kadifekale’ye Doğu ve Güneydoğu’dan göç etmiş siz hemşerimizle birlikteyiz. Biz aslında birlikte güzeliz. Bunun değerini bilmek lazım. Biz birbirimize iyi gelmenin değerini bilmeliyiz ki; bir arada barış içinde coşkuyla yaşayalım” diye konuştu.

“Gönlümüz zengin”

Kadifekale’deki buluşmada İzmir’in Makedon İmparator İskender tarafından kuruluş öyküsünü de anlatan Pekdaş, “Kadifekale sırtlarında uykuya dalan İskender, bir rüya görüyor. Rüyasını yorumlattığı rahipler İskender’e ‘Sen burada bir şehir kur. Bu kurduğun şehirde yaşayan insanlar, diğer insanlara göre dört kat daha fazla mutlu, dört kat daha fazla zengin olacaklar’ diyor. O zamandan bu zamana bu şehirde yaşayan insanlar olarak bizler çok daha mutluyuz ve gönlümüz çok daha fazla zengin. Bu gönül zenginliğini hep yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Birlikte zenginleşmemiz lazım” dedi.

“Herkesi sarıp sarmalıyoruz”

“Bir anne nasıl ki çocuklarını birbirinden ayırmıyor Anadolu’da yaşattığı insanları birbirinden ayırmamış” diyen Başkan Pekdaş, “Farklı renklerde, dillerde, dinlerde olmuş olsalar da Anadolu tıpkı bir anne gibi hepsini bir arada tutmuş, bir ana gibi sarmış sarmalamış. Biz de hiçbir çocuğumuzu ayırt etmediğimiz gibi bu kentte yaşayan herkesi sarıp sarmalayıp, bir arada tutup ayırt etmeden mutlu yaşamalıyız. Bizim görevimiz hemşehrilerimizin mutlu olmalarını sağlamak” diye konuştu. Pekdaş, kadınlara belediye olarak açtıkları semt ve spor merkezlerine gelmeleri çağrısı da yaptı.