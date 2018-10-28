Kadifekale'de 10 yılda "nereden nereye" dedirten fotoğraf

İzmir'in tarihi simgesi Kadifekale'nin 10 yıl önceki fotoğrafı ile aynı açıdan çekilen 2018 tarihli fotoğraf karesi, kentin yaşadığı dönüşümü gözler önüne serdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun imza projelerinden biri de Kadifekale'deki dönüşüm oldu. Afet riski altındaki 2 binden fazla sağlıksız binayı yıkıp yerine kent ormanı kuran, yaklaşık 20 bin kişiyi evsiz barksız bırakmadan sağlıklı konutlara taşıyan belediye, tek bir projeyle kente yaklaşık 500 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdı. Çarpık yapılarla kaplı bölgenin bugünkü durumuna ulaşması için 500 milyon TL harcandı.

Yıkımların ardından Kadifekale'nin güney ve güneybatı silüeti ortaya çıkarıldı. İzmir'in tarihi simgesi Kadifekale'nin 10 yıl önceki fotoğrafı ile aynı açıdan çekilen 2018 tarihli fotoğraf karesi, Aziz Kocaoğlu döneminde kentin yaşadığı dönüşümün adeta özeti niteliğini taşıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla "Afete Maruz Bölge" ilan edilen Kadifekale'de İzmir Büyükşehir Belediyesi bir projeye imza attı. Heyelan bölgesindeki konutlarda oturan vatandaşlarla tek tek görüşmeler yapan belediye, uzlaşma sonucu kamulaştırması tamamlanan binaları yıkarak buradaki hak sahiplerini TOKİ'den satın aldığı Uzundere konutlarına taşıdı. 20 bin kişinin yer değiştirdiği projede kimse mağdur edilmemeye çalışıldı. Projeyle hem bölge sakinleri heyelan tehlikesi altında sağlıklı konutlardan kurtuldu, hem İzmir nefes alacak bir yeşil alana kavuştu.

Kültürel tesis alanı

Kadifekale'deki yıkımların ardından ortaya çıkan arazide erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçlardan oluşan yemyeşil bir kent ormanı kuruluyor. Dikilen fidanlar defalarca yakılmasına rağmen bölgeyi kent ormanına dönüştürme çabalarından vazgeçilmedi. Kadifekale'de gecekondular arasına sıkışıp kalan 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu'nu gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlatılan kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki kültürel tesisin yapımına da hız verdi.