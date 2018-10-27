Kadifekale'de 2008'den 2018'e 'nereden nereye' dedirten fotoğraf

İzmir'in tarihi simgesi Kadifekale'nin 10 yıl önceki fotoğrafı ile aynı açıdan çekilen 2018 tarihli fotoğraf karesi, kentin yaşadığı dönüşümün adeta özeti niteliğini taşıyor. Geçmişte çevresi gecekondularla kaplı olan Kadifekale'yi, şimdi büyük emeklerle yeşertilmeye çalışılan binlerce fidan çevreliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun imza projelerinden biri de Kadifekale'deki dönüşüm oldu. Afet riski altındaki 2 binden fazla sağlıksız binayı yıkıp yerine kent ormanı kuran, yaklaşık 20 bin kişiyi evsiz barksız bırakmadan sağlıklı konutlara taşıyan büyükşehir belediyesi, tek bir projeyle kente yaklaşık 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Çarpık yapılarla kaplı bölgenin bugünkü durumuna ulaşması için 500 milyon TL harcandı.

2008 ve 2018 arasında fark var

Yıkımların ardından Kadifekale'nin güney ve güney batı silüeti ortaya çıkarıldı. İzmir'in tarihi simgesi Kadifekale'nin 10 yıl önceki fotoğrafı ile aynı açıdan çekilen 2018 tarihli fotoğraf karesi, Aziz Kocaoğlu döneminde kentin yaşadığı dönüşümün adeta özeti niteliğini taşıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla "Afete Maruz Bölge" ilan edilen Kadifekale'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi bir projeye imza attı. Heyelan bölgesindeki konutlarda oturan vatandaşlarla tek tek görüşmeler yapan belediyesi, uzlaşma sonucu kamulaştırması tamamlanan binaları yıkarak buradaki hak sahiplerini TOKİ'den satın aldığı Uzundere konutlarına taşıdı. 20 bin kişinin yer değiştirdiği projede kimse mağdur edilmemeye çalışıldı. Projeyle, hem bölge sakinleri heyelan tehlikesi altında sağlıklı konutlardan kurtuldu, hem İzmir nefes alacak bir yeşil alana kavuştu.

Öte yandan, Kadifekale'deki yıkımların ardından ortaya çıkan arazide; erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçlardan oluşan yemyeşil bir kent ormanı kurmak için var gücüyle çalışıyor. Dikilen fidanların defalarca yakılmasına rağmen, bölgeyi kent ormanına dönüştürme çabalarından vazgeçilmedi.

Kadifekale'de gecekondular arasına sıkışıp kalan 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu'nu gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlattığı kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdüren büyükşehir, aynı bölgedeki kültürel tesis alanı için de hız verdi.