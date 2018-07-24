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24 Temmuz 2018 14:48

’Kadın Aklı Erkek Aklı’ isimli oyun Aliağa’da seyirciyle buluşacak

İzmir’in Aliağa ilçesinde, ’Kadın Aklı Erkek Aklı’ isimli tiyatro oyununun seyirci ile buluşacağı bildirildi.

’Kadın Aklı Erkek Aklı’ isimli oyun Aliağa’da seyirciyle buluşacak

24 Temmuz 2018 14:48


Aliağa Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunlarını Aliağalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, ’Kadın Aklı Erkek Aklı’ isimli komedi oyununun da 27 Temmuz Cuma günü Aliağa Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.15’te sahneleneceği kaydedildi. Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunun davetiyelerinin ise Aliağa Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Hilal Masadan temin edilebileceği bildirildi.


Savaş Dural’ın yazıp yönettiği oyunda; Yosi Mizrahi, Saba Tümer, Fatih Gülnar, Pelin Turancı, Aysun Metiner, Savaş Özdural ve İlker Güler gibi sevilen oyuncular rol alacak. Mizah öğelerinin yüksek, bol kahkahalı, eğlence dolu sahnelerin yer aldığı oyun tiyatro severlere keyifli anlar yaşatacak.




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