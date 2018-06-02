Kadın futbolunun lokomotifi Konak

Üst üste 5 kez Türkiye şampiyonu olan ablalarının izinden giden Yıldız Kızlar da Türkiye ikincisi oldu. Türkiye genelinde 98 takımın mücadele ettiği Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonası’nı ikinci sırada bitiren Konak Belediyespor U17 Yıldız Kızlar Takımı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret ederek, kupa sevincini Başkan Pekdaş’la paylaştı.

Konak Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Günen, kulüp yöneticileri Burhan Yılmaz, Çetin Altun ile A Takım Antrenörü Ali Alanç’ın da katıldığı ziyarette gençleri başarılarından ötürü kutlayan Başkan Pekdaş, kızlara spor yapmaya devam etmeleri öğüdünde bulundu. Şampiyonada rakiplerini bir bir eleyen, son maçta Denizli Horozkentspor’a penaltılarda yenilerek şampiyonluk kupasını kıl payı kaçıran Konak’ın yıldız kızları kupalarını Başkan Pekdaş’a hediye etti. “Top yuvarlaktır, kazanmak da var kaybetmek de. Olur böyle şeyler” diyerek kızlara moral veren Pekdaş, bir taraftan da lise öğrenimlerine devam eden gençlere eğitimlerini bırakmamalarını, mutlaka bir meslek edinmelerini öğütledi. Pekdaş, “Futbol belli bir yaşa kadar yapılıyor. Ondan sonra da ayakta durmaya devam etmeniz için mutlaka bir mesleğiniz olsun. Hem okulda hem futbolda başarılarınız daim olsun” dedi.

Konak Yıldız Kızların başarısının Türkiye’yi kadın futbolunda Avrupa’da başarıyla temsil eden Kadın Futbol Takımı’na da yansıyacağını dile getiren Pekdaş, “A Takımı güçlendirmek sizin elinizde. Siz iyi gelirseniz biz takımı devam ettiririz. Yoksa takım devamı olmaz ve sizin emekleriniz de boşa gider” diye konuştu.

“Altyapı kuvvetli geliyor”

Yıldız Kızlar takımında yer alan 30 futbolcu ile birlikte alt yapıdaki kız futbolcu sayısının 150’ye ulaştığını dile getiren A Takım Antrenörü Ali Alanç da Türkiye’de konuşulan bir kulüp haline geldiklerini söyledi. Alanç, “Yıldız Kızlar Kategorisinde milli takımda dört oyuncumuz var. Bu rakam şimdi 8’e çıkacak” dedi. Konak Belediyespor’un Türkiye Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden takımı 5 yıl üst üste ligi şampiyon kapatırken, bu yıl ligi üçüncü sırada tamamladı.