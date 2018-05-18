Kadın hakemler hem maç yönetti hem futbol oynadı

Turnuvayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise takımların futbol gözlemcileri ile erkek ve kadın hakemlerden oluşması.

İzmir’in ev sahipliği yaptığı Halil Erdoğan Futbol Turnuvası’nda, bu kez hakem ve gözlemciler mücadele ediyor. Başarılı kadın hakemler ise hem maç yönetiyor hem de takımlarda oynuyor.

Bayraklı Belediyesi Şehit Ümit Boz Tesisleri’nde düzenlenen ve 16 takımın katıldığı turnuvaya MHK üyesi ve FIFA eski hakemi Erol Ersoy, FIFA hakemi Halis Özkahya, FIFA hakemi Alper Ulusoy, Süper Lig hakemi Hakan Ceylan, Süper Lig hakemi Kutluhan Bilgiç’in yanı sıra uluslararası düzeyde maç yöneten FIFA hakemi Melis Özçiğdem de katıldı.

Turnuvada hem düdük çalan hem de finale kalmak için futbolcu olarak ter döken Melis Özçiğdem, “Sezonun sonlanmasıyla birlikte biz de yorgunluğunu atalım dedik. Biraz da kaynaşma olsun dedik, derneğimizin önderliğinde bir turnuva düzenledik. Burada bayan hakemlerimiz, hem maçları yönetiyor hem de maçlarda oyuncu olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda futbolcuların psikolojilerini anlamaya çalışıyoruz. Bir yönden eğitim oluyor hem de bizim için etkinlik olmuş oluyor. Turnuvanın sonuna yaklaşıyoruz, şu anda çeyrek finaldeyiz, bugün benim oynadığım takım elendi, biraz sonra da başka bir maç yöneteceğim” dedi.

"Kendimizi kabullendirdik"

5 yıldır uluslararası düzeyde maçlar da yöneten Özçiğdem, “Bayanların Türkiye’de birçok şeyi başarabileceklerini herkes kabul etmeye başladı. Kendimizi bu alanda kabullendirdik diye düşünüyorum. Şu an özellikle yaklaşık 250 bayan hakemimiz var. 2 sene önce ben kale arkası hakemi olarak Süper Lig’de de yer aldım. Artık ülkemizin bakış açını değiştirdiğini düşünüyorum. Her alanda olduğu gibi futbolda da bayan olarak yer alıyoruz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.

Raci Köprülü: "Tüm maçları bayan hakemler yönetti"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şube Başkanı Raci Köprülü ise "Hem bayan hakemlere oyuncu olarak hem de hakem olarak görev verdik. Şu ana kadar 28 maç oynandı, maçların hepsini bayan arkadaşlar yönetti, aynı zamanda da oynadılar. Maçlar gayet centilmence geçiyor. Türkiye’nin ilk hakem hocalarından olan Halil Erdoğan’ın anısına düzenledik bu turnuvayı, çok değerli bir insandı, çok örnek bir kişilikti. Daha sonraki yıllarda da diğer duayen hocalarımızın adına devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.