Kadın hakları konseptli ilk sanat akademisi kuruldu

İzmir’i Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL)’nde temsil eden ve ligin haftalardır lideri olan Bornova Beckerspor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye’nin ilk kadın hakları konseptli sanat akademisini kurdu.

Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL)’nin başarılı ekiplerinden Bornova Beckerspor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir ilke imza attı. Bornova Beckerspor, bu kapsamda Türkiye’nin ilk kadın hakları konseptli sanat akademisini kurdu. Bornova Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan projenin amacı ve hedef kitlesi hakkında bilgi veren Bornova Beckerspor Sosyal Projeler Koordinatörü Burcu Kebir, kulübün spor ve sosyal sorumluluk projelerindeki başarı ve öncü rolünü, sanat akademisi aracılığıyla toplumun diğer kesimlerine de yaymak istediklerini söyledi. Kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayarak, açılacak tiyatro kursları ile amatör yeteneklerin performanslarını yükseltmeyi de hedeflediklerini Kaydeden Kebir, “Kadın hakları konseptli oyunlarla kadına şiddete yönelik farkındalığı arttırmak; spor ve sanatın birleştirici-kucaklayıcı atmosferinde entelektüel, toplumsal sorunlara duyarlı, kadına karşı şiddetin her türlüsüne tepki veren bir taraftar kitlesi oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın güçlü yönlerini sanat yoluyla da ne kadar desteklersek, toplumumuza yakışmayan görüntülerin önüne o kadar güçlü karşı çıkabiliriz” dedi.



"Tiyatrodan yeteri kadar yararlanılmıyor"

Kadınlar için verilen mücadelenin sosyal bir sorumluluğa dönüştüğü bugünlerde, çoğunlukla doğru araçlarla doğru hedef kitlesine ulaştırılamayan etkinlikler üretildiğini vurgulayan Burcu Kebir, bu süreçte tiyatrodan yeteri kadar yararlanılmadığına işaret etti. Yüzyıllardır söz söylemenin, kalbe ve akla ulaşmanın en önemli aracının tiyatro olduğunu ifade eden Kebir şunları kaydetti:

“Çocuk gelinlerden berdellere, tacizlerden tecavüzlere, aile içi baskılardan toplumsal baskılara kadar her türlü sosyokültürel ve sosyoekonomik statüde kanayan bir yaramız kadına karşı şiddet. Ülkemizde din, töre, gelenek, görenek, sosyolojik, psikolojik, mesleki, ekonomik, cinsellik gibi baskı unsurları kullanılarak, kadınlarımıza ikinci sınıf ve ayrımcı bir tavır sergileniyor. Bu haksız durumla mücadele etmek için; insanı insana, insanla anlatan tek güç olan tiyatro sanatından yararlanmanın çok doğru ve önemli olduğu inancındayız. Sayın başkanımız projemizi anlattığımızda en az bizim kadar heyecanlandı ve verilecek eğitimler için Altındağ Kültür Merkezini bizlere ücretsiz olarak tahsis ederek desteğini esirgemedi. Ülkemizin kendisi gibi aydın, yenilikçi, sorunlara duyarlı ve teşvik eden yöneticilere ihtiyacı var. Kendisine teşekkür borçluyuz."



Seçmeler 17 Ocak’a kadar devam edecek

Bu arada, Bornova Beckerspor Sanat Akademisi için seçmelerin 17 Ocak 2016’ya kadar devam edeceği belirtildi. Altındağ Kültür Sanat Merkezinde Salı günleri, 13:00-15:00 saatleri arasında verilecek eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağı kaydedildi. Katılımcıların derslere devam mecburiyeti olduğu, eğitimlerin tamamlanmasının ardından Bornova Beckerspor Sanat Akademisi tarafından kadın hakları konseptli oyunlar sahneleneceği ifade edilirken, projenin koordinasyonunu ise kamuoyu tarafından da yakından tanınan tiyatro sanatçıları Yılmaz Tüzün, Yasemin Şimşek Tüzün çiftinin gerçekleştireceği kaydedildi.