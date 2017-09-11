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11 Eylül 2017 11:29

Kadın muhasebecilerden dayanışma çağrısı

Geçtiğimiz Ocak ayında kurulan İzmir Kadın Muhasebeciler Derneği, düzenlediği toplantıyla sektörün sorunlarını masaya yatırdı; çözüm önerilerini tartıştı.

Kadın muhasebecilerden dayanışma çağrısı

11 Eylül 2017 11:29


Bir otelde gerçekleştirilen ve çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda konuşan İzmir Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı Necmiye Özcan, hiçbir grup ve görüş ayrımı yapmadan, kadın meslektaşlarının yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.


Kadın Muhasebeciler Derneği’nin, İstanbul’un ardından ikinci şubesinin İzmir’de kurulduğunu ve önümüzdeki süreçte Antalya ve Aydın şubelerinin de faaliyete geçeceğini belirten Özcan, bu dernekleri konfederasyon çatısı altında birleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.


Başkan Necmiye Özcan, günümüzün şartlarına uygun çalışma koşullarını sağlamak ve kadın dayanışmasıyla yaşanan sorunlara etkin çözümler getirmek için var güçleriyle projeler geliştireceklerini vurguladı.


İzmir Kadın Muhasebeciler Derneği Kurucu Üyelerinden Emine Özkan Bulut ise, “Bugün, kadın muhasebecilerin mesleki, kültürel, sosyal sorunlarının çözümü, kadın dayanışmasının sağlanması ve mesleki sorunların çözümü için bir araya geldik. Sektörel sorunlarımızın dernek çatısı altında daha etkin ortaya konulması için çalışırken; kadın, erkek hep birlikte tüm meslektaşlarımızla mesleğimizi daha onurlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte sorunları belirleme ve çözüm üretme noktasında tüm meslektaş ve üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyoruz” diye konuştu." dedi.




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