Kadın muhtarlardan Pekdaş’a destek

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Sema Pekdaş, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi kadın muhtarlarla bir araya geldi. Konak’ın Saygı, Mimar Sinan, 26 Ağustos, Yeşiltepe, Güneşli, Yıldırım, Lale ile Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nün kadın muhtarlarını makamında ağırlayan Başkan Pekdaş, talepleri dinledi.

Konak’ta 20 kadın muhtar

375 üyesi bulunan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği’nin İzmir’de 78 üyesinin bulunduğunu, bunun da 20’sinin Konak’taki kadın muhtarlardan oluştuğunu dile getiren dernek üyesi muhtarlar Başkan Pekdaş ile uyum ve güven içinde çalışmanın kendilerini mutlu etiğini söyledi. Dernek olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın muhtarlarla dayanışmayı güçlendirmek adına İzmir’de bir seminer düzenlemek istediklerini belirtilen kadın muhtarlar Başkan Pekdaş’tan destek istedi. Ziyarette kadın muhtarlar seçimlere nasıl aday olduklarını, nasıl kazandıklarını, geçen sürede neler yaşadıklarını da anlattı. Keyifli geçen sohbet sonunda kadın muhtarlar kendileri gibi seçilmiş bir kadın belediye başkanı ile çalışmanın verdiği güveni de dile getirerek, Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

“Dayanışmamız sürecek”

Başkan Pekdaş da 113 mahalle muhtarının görev yaptığı Konak’ta 20 kadın muhtarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konak’ta kadın dayanışmasının her alanda sürdüğünü belirten Pekdaş, kadın muhtarlarla da gereken her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi. Sağlanacak güç birliğinin kendilerine iyi geleceğini belirten Başkan Pekdaş, “Evi nasıl ki kadınlar değiştiriyor, evi için çaba sarf ediyorsa bizler de bulunduğumuz yerleri güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Dayanışma içinde olmak ve bir arada olmak gücümüze güç katacaktır. Biz birbirimize iyi geliyoruz” dedi.