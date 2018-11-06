Kadın sorunu çizgilerle anlatıldı

Karikatürist Zeynep Gargi'nin kadın sorunları konulu portre çalışmalarından oluşan karikatür sergisi Konak Belediyesi Karikatür Müzesinde açıldı.

Serginin açılışına Zeynep Gargi'nin meslektaşları; Halit Şekerci, Eray Özbek, Turan İyigün, Necdet Işık, Çağlar Tüfekçi, Murteza Albayrak, Cemalettin Güzeloğlu, Kemal Buluş, Ercan Baysal, Beti Gül Umuroğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Gargi'nin kadına şiddeti, çocuk gelinleri ve silahlanma gibi konuları ele aldığı karikatürlerin yanı sıra Cüneyt Arkın, Şebnem Ferah, Sezen Aksu, Yaşar Kemal gibi sanatçıların portreleri de sergide yer aldı. Sosyal içerikli bir mesaj veren sanatçının eserleri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Toplumsal yaralara ve kadın sorunlarına çizgiyle dikkat çeken Gargi'nin toplam 25 eserden oluşan sergisi 18 Aralık tarihine kadar Konak Belediyesi Karikatür Müzesinde izlenebilecek.