Kadın ve çocuklara özel yaz eğlencesi

Çiğli Belediyesi kültürel ve sosyal geziler kapsamında Çiğli’de yaşayan 200 kişilik kadın ve çocuk grubunu Gümüldür Orman Parkına götürdü. İlk etapta geziye 5 mahalleden kadınlar katılırken, önümüzdeki hafta diğer mahallelerden katılımcılarla her gün Gümüldür Orman Kampı’na gezi düzenlenecek. Sabah erken saatlerde hareket eden 5 otobüsü belediye önünde tek tek ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan eşi Ergül Arslan ile birlikte kadınlara eğlenceli bir gün dileyerek, onları uğurladı. Gümüldür’e yolculuk başladıktan kısa bir süre sonra gün boyunca sürecek keyifli anlar başlamış oldu. Eğlenceye şarkılar söylenerek başlandı ve halaylarla devam edildi. Güzel bir öğle yemeğinin ardından kadın ve çocuklar, akşam saatlerine kadar plajın ve denizin tadını doyasıya çıkardılar. Gümüldür’ün enfes doğa güzelliği eşliğinde gezintilere katılanların akşam saatlerine doğru Çiğli’ye yolculuğu başladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamda organizasyonlar düzenlemeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Arslan, “Hepimiz hayatın içinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların bir günlüğüne de olsa unutulması için çabalıyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim baş tacımız. Onları bu faaliyetlere dahil ederek eğlenceli anlara tanıklık etsinler istiyoruz. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Her zaman onların yanında olacağız. Tüm mahalleler bu gezilerden yararlanacak” dedi.