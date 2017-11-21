Kadına şiddet Konak sahnesinde

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne sanatla dikkat çekmek isteyen Konak Belediyesi ‘Suretim ve Ben’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’nce organize edilen oyun Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl sahnesinde izleyiciyle buluştu. Tiyatro oyunu ile Türkiye’de her geçen gün artan kadına karşı şiddet olaylarına dikkat çekildi.

İkinci gösterim Perşembe günü

Yazar Burak Geçimli’nin kaleme aldığı oyunun ilk gösterimi Konak Belediyesi çalışanları için sahnelendi. Oyunda aile içi fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet ele alınıyor. Murat Barış Kavrukkoca’nın yönettiği, sahne tasarımının Özlem Altınbilek’in üstlendiği iki kişilik oyunda karı-koca rolünde Atilla Tetik ve Dicle Konuralp yer aldı. Yaklaşık bir saat süren oyunun sonunda yazar ve oyunculara sahnede çiçek takdim edildi. İlk gösterimde belediye personeli ile buluşan oyunun ikinci gösterimi ise 23 Kasım Perşembe günü bu kez Konaklı kadınlar için düzenlenecek. Oyunu tüm Konaklı kadınlar ücretsiz izleyebilecek.