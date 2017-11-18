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18 Kasım 2017 09:51

Kadına şiddet tiyatro sahnesinde

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne sanatla dikkat çekmek isteyen Konak Belediyesi ’Suretim ve Ben’ isimli tiyatro oyununu İzmirlilerle buluşturacak.

Kadına şiddet tiyatro sahnesinde

18 Kasım 2017 09:51


Konak Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında ‘Suretim ve Ben’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Türkiye’de her geçen gün artan kadına karşı şiddet olaylarına dikkat çekmek adına düzenlenecek etkinlikte ’Suretim ve Ben’ oyunu Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’nde iki özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’nce organize edilen etkinliğin ilk gösterimi 20 Kasım Pazartesi günü saat 15.30’da belediye personeli için yapılacak. İlk kez Konak Belediyesi sahnesinde seyirci ile buluşacak olan oyunda aile içi fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet ele alınıyor.


Yaklaşık bir saat süren oyunu Yazar Burak Geçimli kaleme aldı. Murat Barış Kavrukkoca’nın yönettiği ’Suretim ve Ben’ isimli oyunun sahne tasarımı ise Özlem Altınbilek’e ait. İki kişilik oyunda karı-koca rolünde Atilla Tetik ve Dicle Konuralp yer alıyor. Oyunun ikinci gösterimi ise 23 Kasım Perşembe günü bu kez Konaklı kadınlar için düzenlenecek. Atilla Tetik ve Dicle Konuralp’in oynadığı oyunu tüm Konaklı kadınlar ücretsiz izleyebilecek.




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