Kadına şiddete karşı Çeşme’den Seferihisar’a kulaç atacaklar

Açık su yüzücüleri Seda Noyan Kansuk, Memduh Kansuk, Sadi Gödek, Senem Ülker, Uğur Doğan ve Ayşin Oya Bekbay, Çeşme’den Seferihisar’a kadar, 75 kilometre boyunca kulaç atarak, kadına şiddete karşı dikkatleri çekecekler.

"Kadına değil, kendine meydan oku" sloganını, projelerinin sloganı olarak belirleyen yüzücüler, 26 Mayıs Cumartesi günü, saat 09.00’da ilk kulaçlarını atarak, hava ve deniz şartlarının uygun olması durumunda, 75 kilometrelik mesafeyi 24 saatte tamamlamayı planlıyorlar.

Çeşme ve Seferihisar belediyeleri destekliyor

Projeleri hakkında bilgi veren açık su yüzücüleri, "Gündemden düşmeyen ve sürekli olarak basın, yayın organlarında karşımıza çıkan kadına şiddet olgusuna karşı çıkmak ve kadına şiddete karşı dikkatleri çekmek amacı ile böyle bir proje tasarladık. Sloganımızı da ’Kadına değil, kendine meydan oku’ olarak belirledik. Projede yüzücü olarak, Seda Noyan Kansuk, Memduh Kansuk, Sadi Gödek, Senem Ülker, Uğur Doğan ve Ayşin Oya Bekbay yer alacaklar. Yüzücülerin yanı sıra doktorlarımız Özlem Sutaş ve Uluç Serim, cankurtaranımız Kartal Sert ve Türkiye Yüzme Federasyonu gözlemcisi olarak Ömer Akgül bizlerle birlikte olacak. Projeyi Seferihisar Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve İzmir’in bilinen bazı şirketleri destekliyor. Aktivite öncesi sonrası ve esnasında da, televizyon yayınları için ilgili spor kanalları ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Karanlıkta yüzmek, bizim için tecrübe olacak"

Çeşme’den başlayıp Seferihisar’da son bulacak olan 75 kilometrelik etabı 24 saatte tamamlamayı planladıklarını açıklayan açık su yüzücüleri, "Ancak hava ve deniz şartlarından dolayı yüzülecek mesafe ve süre artabilir ya da azalabilir. Yüzücüler birer saat süreyle ve sırayla yüzecekler. Yani her yüzücü en az 4 defa suya girmiş olacak. Burada kritik olan şey hava durumu ve gece karanlığında gidilecek yolun bilinmezliği. Karanlıkta yüzmek, aslında hepimiz için bir tecrübe olacak . Bazı arkadaşlarımızın daha önceden tecrübesi var, ama bazı arkadaşlarımızın da yok. Yüzücüler için en önemli konu güvenlik. Bunu suda olan yüzücünün mayosuna ve bonesine takacağı fosforlu ışık çubukları ve yüzücüyü yakından takip edecek bir Zodiac Bot ile sağlayacağız. Akşam 08.00 gibi parkurun yarısını tamamlamayı planlıyoruz. Bu saatten sonra güneye, Seferihisar’a doğru yönelmiş olacağız. Kuzeyden esebilecek rüzgarın bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Bu organizasyonu yapabilmek için Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan ve rotamız üzerinde olan Kaymakamlık, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik gibi yetkili mercilerden hem gerekli izinler alındı hem de gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bu etkinliği gerçekleştirirken bazı kişi ve yerel örgütler, yapmış olduğumuz bu etkinliğin anlamı nedeniyle bize destek olacak. Bu destek içerisinde kimi zaman su altında çekim yapan dalgıçlar kimi zaman havadan çekim yapıp yaşadığımız sürece kayıt altına alacak aktiviteler olacak" diye konuştular.