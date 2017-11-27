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27 Kasım 2017 10:47

Kadına şiddete karşı turuncu renk sınav kağıtları dönemi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için başlattığı ’Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de ilk kez 4 üniversite ve 1 lise konuya dikkat çekmek için bir araya geldi.

Kadına şiddete karşı turuncu renk sınav kağıtları dönemi

27 Kasım 2017 10:47

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, "Üniversitede turuncu renk sınav kağıtlarında kullanılacak” dedi.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği tarafından 2008 yılında başlatılan UNITE (Birleşin) Kampanyası ile dünyanın her yerinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sona ermesi için farkındalık oluşturulması hedeflendi. ’Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ sloganıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kampanyaya için İzmir’de ilk kez 4 üniversite ve 1 lise öğrencileri konuya dikkat çekmek için bir araya geldi. Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen çalıştayda, kadına yönelik şiddeti önlemek için bir manifesto üzerinde çalışan Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsünden öğrenciler kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddet olarak tanımlanmasını eleştirerek, konuyu tüm yönleriyle tartışmaya açtı. Yaşar Üniversitesinde bir araya gelen 36 öğrenci, 7 Aralık’ta Birleşmiş Milletlere sunulmak üzere bir manifesto üzerine çalıştı. Birleşmiş Milletler Uzmanı Zeliha Ünaldı da, telefonla bağlanarak gençlerin sorularını yanıtladı.



Sınav kağıdı turuncu olacak


Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olan kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için ’Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ etkinlikleri kapsamında kampanyanın İzmir ayağına dahil olduklarını dile getiren Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, kampanyaya katılan üniversite ve lise öğrencileri ile de farkındalık oluşturacağını ifade etti. Toker, “Öncelikle kadına yönelik şiddetin üçüncü sayfa haberlerinden kurtularak toplumsal tartışma gündemine alınması hedeflendi. Öte yandan üniversitede turuncu rengi sınav kağıtlarında kullanılacak; ayrıca kampüs röportajları ile de konuya dikkat çekilecek” dedi.




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