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18 Mayıs 2018 17:52

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı eğitim paneli

İzmir Büyükşehir Belediyesince, Foça Belediyesi destekleriyle Gerenköy’de, ‘‘Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı’’ konularında eğitim paneli düzenlendi.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı eğitim paneli

18 Mayıs 2018 17:52


İzmir Barosu Avukatları Figen Merder, Yesra Uyanıkoğlu ve Başak Karaca, katılımcıları ‘‘Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı’’ karşısında alınacak koruyucu tedbirler ve adli haklar konularında bilgilendirdi. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Üyesi Avukat Figen Merder, ilköğretim çağında başlayacak ‘cinsiyet eşitliği’ eğitimlerinin, şiddet eylemlerini önlemede etkili olacağına işaret etti.


Konuşmaların ardından soruları yanıtlayan konuşmacılar, Emniyet Genel Müdürlüğü cep uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ve sosyal destek birimleri hakkında bilgiler verip, broşürler dağıttı.


Gerenköy Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen eğitim paneline Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın eşi Derya Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça Yerel Hizmetler Şube Müdürü Aslı Çam Kılık, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu ve üyeleri, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz ve üyeleri, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut, Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, rehber öğretmenler ve Foçalı kadınlar katıldı.




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