Kadının güzelliğine ‘el emeği' dokunuşlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Özüm Yelkencioğlu, 'Katun' adıyla kurduğu markasında tasarladığı el işi kemerlerle, 20'yi aşkın kadına istihdam sağladı.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Özüm Yelkencioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesinde aldığı eğitimin kendisini büyük adımlar atmada cesaretlendirdiğini belirterek, "Günümüzde makineleşmeye bağlı olarak el işçiliğinin göz ardı edilmesine bir tasarımcı olarak sessiz kalmak istemedim. Markamı el işçiliği üzerine kurarak ekibimdeki 20'yi aşkın ev hanımına istihdam sağladım. Tasarımlarımı hep birlikte üretme yoluna girdik” dedi.

Londra'ya uzanan kemer yolculuğu

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde moda dünyasında ne zaman nerede ve nasıl adımlar atmalarının öğretildiğini kaydeden Yelkencioğlu, tasarımlarını kadınların vazgeçilmezi aksesuar alanına yönlendirdiğini söyledi. Yelkencioğlu, "Özellikle kemerin elbiseler, blazer ya da tişörtler ile kombinlendiğinde oluşturduğu şıklık benim vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor. Kadının vücut orantısını incelediğimizde bel oyuntusu hattındaki kemerle oluşturduğumuz sihirli dokunuş bedene tamamen bambaşka bir hava katıyor. Kemerleri bu amaca yönelik tasarladım. Birbirinden farklı renk ve model seçeneğiyle sunuyorum. Diğer yandan da el emeği göz nuru dediğimiz el işlemeleriyle farklı bir boyut kazandırıyorum. El işlemelerini de deriyle birleştiriyoruz. Türkiye'nin ardından da Londra'da ürünlerimiz satışa çıkıyor” diye konuştu.