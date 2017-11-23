Kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

Buca Kent Konseyi üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadına yönelik şiddetin son bulması ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla Şirinyer Pazaryeri önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde, ’Şiddete Hayır’, ’Artık Susmayacağız’ yazan dövizler açan kadınlara erkekler de destek verdi. Buca Kent Konseyi adına basın açıklaması yapan yönetim kurulu üyesi Nevriye Keyik, fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kalan kadın sayısının her geçen gün arttığını; ancak mücadelede başarı sağlanamadığını vurguladı. Kadın cinayetlerini üreten, besleyen ve meşrulaştıran en temel etkenin erkek egemen ideoloji ve cinsiyetçi söylemler olduğuna dikkat çeken Keyik, kadınların statülerinin güçlendirilmesi, güvenceli çalışma ve kendi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilecek geliri elde etmelerinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Erkeklere sevgi ve şefkatin öğretilmesi, savaşmanın değil sevginin salt güzelliğinin gösterilmesi gerektiğini söyleyen Buca Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nevriye Keyik, “Erkek egemen dünyaya, erkeğin namusu olmaya, alınıp satılmaya, fiziksel ve duygusal şiddete karşı artık hüzünlü değil, öfkeliyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaşam hakkının güvence altına alınması için başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz” diye konuştu. Keyik, Buca Kent Konseyi olarak kadınlara yönelik her türlü ihlalin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Konsey üyeleri, basın açıklamasının ardından ’Bütün kadınlar baş tacımızdır’ diyerek Bucalı kadınlara mor çiçeklerle süslü taçlar ve şiddetle mücadeleyi anlatan bilgi broşürleri dağıttı.