Kadınlara ücretsiz psikolojik destek

Bu yılın ilk sekiz ayında farklı konularda problemler yaşayan 102 kadın merkeze başvurarak, psikolojik destek aldı.

2011 yılında Yamanlar Semt Merkezi binasında çalışmalarına başlayan Bayraklı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, çok sayıda kadının ailesi, eşi, çocuğu ya da farklı nedenlerle yaşadığı psikolojik sorunları çözmeye devam ediyor. 45’er dakikalık seanslar halinde gerçekleşen terapilerde psikolojik destek alanlar merkezden mutlu ayrılıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında farklı konularda problemler yaşayan 102 kadın merkeze başvururken, 6 yıldaki toplam rakam bin 353 olarak gerçekleşti. Öte yandan merkezde kadınlara yönelik düzenlenen seminerlerde şimdiye kadar bin 179 kadına eğitim verildi.

“Elimizden geleni yapıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kadın danışma merkezinde bir psikoloğun görev aldığını belirterek, “Kadın danışma merkezimizde kadınlarımıza yönelik ücretsiz psikolojik destek veriyoruz. Farklı konularda başvurular oluyor. Psikoloğumuz kadınlara sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.