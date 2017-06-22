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22 Haziran 2017 00:59

Kadir Gecesi’nde gönüller bir oldu

İzmir’in Konak İlçesinde, binlerce vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle bir araya geldi.

Kadir Gecesi’nde gönüller bir oldu

22 Haziran 2017 00:59



İzmir İl Müftülüğü, Kadir Gecesi nedeniyle ’’Seccadeni al gel’’ adlı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında binlerce İzmirli, İzmir’in simgesi haline gelen Konak Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin etrafında bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar hep beraber iftar yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, iftar yemeğinin ardından akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı. Birlik mesajlarının verildiği etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde sahura kadar devam edecek. Öte yandan etkinlik nedeniyle Konak Meydanı’nda yüzlerce polis görev aldı.




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