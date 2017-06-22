Kadir Gecesi’nde gönüller bir oldu

İzmir İl Müftülüğü, Kadir Gecesi nedeniyle ’’Seccadeni al gel’’ adlı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında binlerce İzmirli, İzmir’in simgesi haline gelen Konak Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin etrafında bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar hep beraber iftar yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, iftar yemeğinin ardından akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı. Birlik mesajlarının verildiği etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde sahura kadar devam edecek. Öte yandan etkinlik nedeniyle Konak Meydanı’nda yüzlerce polis görev aldı.