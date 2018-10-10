Kağıttaki fiyat artışına karşı yerli üretime teşvik

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) işbirliği ile kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektör temsilcilerinin katılımıyla ‘Son Ekonomik Gelişmeler Işığında Kağıt, Etiket, Ambalaj ve Matbaacılık Sektörünün Geleceği Paneli gerçekleştirildi.

İZTO'da düzenlenen panelde konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, küresel ekonomide esen sert rüzgarlardan tüm dünyanın nasibini aldığını ve döviz kurlarında yaşanan hızlı yükselişten en fazla etkilenen sektörlerden birinin kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektörü olduğunu belirterek, “Bu sektörlerin üretim sürecinde diğer sektörlere nazaran daha çok ithal ürün kullanılıyor. Son 1 yılda sektörün en önemli hammaddesi selüloz fiyatlarında yüzde 80'in, kağıt fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış meydana geldi. Hükümetimiz reel sektörün bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için gerekli tedbirleri en hızlı şekilde aldı. Türk lirasının değer kazanması ve yerli para ile ticaret konusunda önemli çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.

Kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektörünün bir arada olacağı bir organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini belirten Mahmut Özgener, sektördeki sorunlarla ilgili görüş ve önerileri not alarak takipçisi olacaklarını söyledi.

“Maliyetleri piyasa fiyatlarına yansıtmak mümkün değil”

Ticaretin paydaşları olarak her zaman belirli konular üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise şunları söyledi:

“Türkiye'de ağustos ayının ilk yarısından itibaren alışılmışın dışında bir kur hareketliliği yaşanıyor. Bu seferki dalgalanmaların hızı ve boyutu yüksekti. Kağıt, etiket ve ambalaj sektörlerinde maliyetler ciddi yükseldi. Artan maliyetleri birebir piyasa fiyatlarına yansıtmak mümkün değildi. Ancak kar marjları nedeniyle işletmeler kepenk kapatma noktasına geldi. Gazete hamuru üreten fabrika kalmadı. Gazeteler ithal kağıt kullanmak zorunda kaldı. Bir süre önce 1 ton kağıt 450 dolara ithal edilirken bu rakam 800 dolara ulaştı. Ulusal gazetelerdeki ekler kaldırılarak sayfa sayıları azaltıldı. Yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı. Bazı gazeteler internette yayınladıkları haberlere abonelik uygulaması getirdi. Sektör çıkış yolu ararken ayakta kalamayanlar çekilmek zorunda kaldı. 11 yayınevi faaliyetine son verdi. Oysa yerli üretim büyümenin en güçlü silahıdır.”

Üreticilere teşvik kararı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da hükümetin açıkladığı enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirim çağrısı bizim için son derece önemli olduğunu dile getirerek, “Kağıtta ithalata bağımlıyız. Biz ilerde kağıt bulamaz hale gelmemek için devletin yatırım için teşvik kararı alması gerekir. Biz dünyanın en önemli demir çelik ihracatçısı bir ülke iken aynı zamanda dünyanın en büyük hurda ithalatçısı ülke konumundayız. Girdi tedarik zinciri diye Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler için desteklerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kağıt, ambalaj ve matbaa sektörünün mevcut durumu, fiyatlandırma politikaları, finansman sorunları ile ilgili olarak meclis üyeleri öneri ve taleplerini iletti.