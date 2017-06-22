Kahraman Fethi Sekin’in kullandığı kulübe kurşun geçirmez oluyor

Yıkımı gören adliye çalışanları ve avukatlar hüzünle yıkımı izledi.

Geçtiğimiz 5 Ocak günü iki terörist bomba yüklü aracı İzmir Adliyesi girişi polis noktasında patlatmış, trafik polisi Fethi Sekin ise kaçan teröristlerle çatışmaya girmişti. Uzun namlulu silahlara karşı beylik tabancasıyla teröristlerle çatışan 3 çocuk babası Sekin, bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin’in kahramanca mücadelesi ile onlarca kişinin hayatı kurtulmuştu. İzmir Adliyesi girişindeki şehit polis memuru Fethi Sekin’in görevini yaptığı sırada kullandığı ve teröristlerin bomba patlatması ile tahrip olan polis güvenlik kulübesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hükümlü işçiler tarafından yıkılmaya başlandı. Şehit Sekin’in kullandığı güvenlik kulübesinin yıkıldığını gören çevredekiler hüzünle yıkımı izledi. Yıkılan güvenlik kulübesinin yerine kurşun geçirmez çelik güvenlik kulübesi yapılacağı öğrenildi.