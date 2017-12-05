Kahraman itfaiyeci taburcu oldu

Minik Hüseyin Can’ın da durumunun iyiye gittiği ve ileriki günlerde taburcu olabileceği belirtildi.

Manisa’da oturan, Aysun ve Ünal Çetin çiftinin 7 aylık bebekleri Hüseyin Can’ın karaciğerinin iflas etmesi üzerine nakil olması gerektiği ortaya çıkmış, ancak aileden canlı vericinin bulunamaması üzerine bebeğin dayısı Ali Aydın Yenilmez, çaresizliklerini bir sosyal paylaşım sitesinde duyurmuştu. Doktorların ifadesine göre nakil olmaması halinde birkaç saat içinde kaybedilme riski bulunan Hüseyin Can’ın durumunu görenler birisi de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) İtfaiye Müdürlüğünde görevli 2 çocuk babası Demircan Edizel (38) oldu.

Nakil için İzmir Kent Hastanesinde yatan Hüseyin Can’a can aşısı olmak isteyen Edizel’in uyumlu olduğu saptanmış, Etik Kurul da bu yüce gönüllü itfaiyecinin bağışçı olmasını onaylamıştı. Onayın çıkmasının ardından zamana karşı yarışta minik Hüseyin Can ve Demircan Edizel ameliyata alınıp, 6 saat süren operasyonla nakil yapıldı. Nakil sonrasında bir gece yoğun bakımda kalan Demircan Edizel, ameliyat olduğu hafta taburcu oldu. Gönüllü bağışçı olup minik Hüseyin Can’a ikinci hayatın kapılarını açan, bu davranışıyla Türkiye’nin konuştuğu kişi haline gelen Edizel, kendisini çok iyi hissettiğini ve sağlığının yerinde olduğunu belirterek, “Hastaneden taburcu olduktan sonra mesai arkadaşlarıma iade-i ziyarete geldim. İkinci ziyaretim ise doktorlarımızın uygun gördüğü zamanda Hüseyin Can’a olacak. Ben iyiyim, inşallah adaşım da kısa sürede iyileşir, taburcu edilir” diye konuştu.

Öte yandan, İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, bebeğin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade ederek, “Gelişmeler olumlu, her gün daha iyiye gidiyor. Bizim de isteğimiz vericimiz gibi minik hastamızın da sağlığına bir an önce kavuşması, yoğun bakımdan çıkması. Hastamız yoğun bakımdan servise çıktıktan sonra da şifayla taburcu etmek en büyük dileğimiz” dedi.