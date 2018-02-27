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27 Şubat 2018 11:07

Kahraman Mehmetçiğe dualarla destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için lokma hayrı yapılırken, mücadele eden kahraman askerler için de dualar gönderildi.

Kahraman Mehmetçiğe dualarla destek

27 Şubat 2018 11:07


Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu Afrin’de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"nda mücadele eden askerler için dualarla selam gönderilirken, şehit düşen askerler için lokma döktürdü. Konak Meydanında gerçekleşen hayra, vali ile emniyet müdür yardımcıları, milli eğitim müdürleri, AK Parti teşkilatının yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran, TSK’ya desteklerini vurguladığı konuşmasında, harekatta şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, " Kahraman Mehmetçiğimiz tüm unsurları ile vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele etmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız şanlı ordumuzla, Mehmetçiğimizle beraberdir" dedi.


Konuşmanın ardından lokma dağıtımı yapıldı.




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