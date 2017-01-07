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07 Ocak 2017 12:32

Kahraman polis memurunun adı mahallesinde yaşayacak

Kahraman polis memurunun adı mahallesinde yaşayacak

07 Ocak 2017 12:32

İzmir Adliyesi önündeki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin’in adı, yaşadığı Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesindeki evininin yanındaki geniş sokağa verildi.
İzmir’de, adliye binasında meydana gelen terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can şehit olmuştu. Polis memuru Fethi Sekin, saldırı sırasında teröristlerle son kurşununa kadar çatışmış ve son nefesini vermişti. Bayraklı Belediyesi de, yeni yılın ikinci meclisinde önemli bir kararı oyladı. Terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in adının yaşadığı mahalleye verilmesi ile ilgi önerge oy birliğiyle kabul edildi. Şehit Sekin’in adı, oylamayla yaşadığı Osmangazi Mahallesindeki evinin hemen yakınındaki 579 sokağa verilirken, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız bu kötü olay bizlerin ülkemize ve vatanımıza olan bağlılığımızı asla eksiltmez bilâkis milli duygularımızı, beraberliğimizi bin kat daha artırır diye düşünüyorum. Polis arkadaşımızın canını vererek, oradaki bir faciayı önlemesi, tedbirlerin daha da artırılarak yapılması gerektiği konusunda bize bir kez daha fikir verdi. Bu iş tedbirlerle ve daha ciddi çalışmalarla insan hayatına mal olmadan engellenebilmelidir. Bu bakımdan kahraman şehit polisimize ve adliye görevlimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum ve İzmir’e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra biz de kendi kurumlarımızda daha ciddi tedbirler alacağımızı söylemek istiyorum."



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