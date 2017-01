Kahraman polisin ismi şehit düştüğü caddeye verildi

İzmir Adliyesi’ne saldıran teröristlerle çatışan ve bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran Trafik Polisi Fethi Sekin’in şehit olduğu caddeye ismi verildi.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sırasında olay yerine yakın bir bölgede bulunan Polis Memuru Fethi Sekin tarafından, olayı gerçekleştiren teröriste müdahalede bulunuldu.

Fiziki takip neticesinde her iki teröristin daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planları polis Fethi Sekin tarafından engellenirken kahraman Polis Memuru Sekin son kurşununa kadar teröristlerle çatışmış ve bir teröristi öldürdükten sonra kurşunların hedefi olarak şehit düşmüştü. Diğer terörist ise olay yerine gelen diğer güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Bölücü terör örgütü tarafından polis memuru Fethi Sekin’in yanı sıra adliye personeli mübaşir Musa Can da şehit olurken 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca açılan soruşturmada 18 kişi gözaltına alınmıştı. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde devam ettiği bildirildi.



Şehit olduğu caddeye ismi verildi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi:

’’Adliyemize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı, canı pahasına engelleyen ve şehadete yürüyen kahraman polis memurumuzun ve adliye personelimizin adlarının yaşatılması ve şehitlerimizin ailelerine yardım edilmesine yönelik olarak gerekli girişimler başlatılmış olup bu kapsamda; İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca terör saldırısının gerçekleştiği ve kahraman polis memurumuzun şehit olduğu, Adliyemizin bulunduğu cadde olan İslam Kerimov Caddesinin isminin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca bir parka ve bir okula Fethi Sekin ismi verilmiş, yine Fethi Sekin’in heykelinin yapılarak olay yerine konulması planlanmıştır. Şehit Adliye personeli Musa Can’ın ismi Çınarlı’da 1586/1 sokağa verilmiştir. Adliye binamız içinde her iki şehidimiz için anma köşesi oluşturulacaktır.’’



Ailelere yardım için hesap açıldı

Yasal izin alınarak şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can’ın ailesine yardım için hesap açıldığını duyuran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelere yer verildi:

’’Bilinmelidir ki, adliyemize yönelik gerçekleşen hain saldırı, hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, ülkemize hizmetten asla ayıramayacaktır. Bu vesile ile terörün nereden ve kimden gelirse gelsin her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve Ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ayrıca gerekli yasal izin alınarak; Şehit Fethi Sekin’in ailesi için Vakıfbank nezdinde TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25, Şehit Musa Can’ın ailesi için Vakıfbank nezdinde TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41,numaralı hesaplar açılarak yardım kampanyası başlatılmıştır.’’