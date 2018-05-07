Kalabak’ta geleneksel keşkek hayrı

Kalabak Muhtarlığı öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından organize edilen etkinlik şenlik havasında geçti.

Kalabak mesire alanında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çevre mahalle ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Keşkek hayrı için mahalle sakinleri genciyle yaşlısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma başlattı. Yakılan odunların üzerine koyulan kazanların içinde yapılan keşkek, dakikalarca karıştırıldı. Hazırlanan 2 bin 500 kişilik keşkeğin yanı sıra etli nohut, pilav, ayran ve yöresel saraş tatlısının da ikram edildiği hayırda vatandaşlar dağıtım esnasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurulan yörük çadırında bir araya gelen vatandaşlar bir yandan kendilerine ikram edilen yemekleri tadarken diğer yandan da birbirleriyle bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Çocuklar ise alan içerisinde bulunan yeni nesil oyun gruplarında gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlik alanına gelen Başkan Serkan Acar, mahalle halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Başkan Acar, vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Engelsiz Mehteran Takımından mini konser

Hayır etkinliğinde sahne alan Engelsiz Mehteran Takımı katılımcılara mini bir konser verdi. Engelsiz Mehteran Takımı tarafından seslendirilen marşlar izleyenlerin beğenisini kazandı.

Son yılların en yüksek katılımlı etkinliğine imza attıklarını belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, “Keşkek yörüklere özgü bir yemek türüdür. Köyümüz de yörük köyüdür. Bu hayrı yapmamızın asıl nedeni 2011 yılında taşımalı eğitim gören çocuklarımız geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar. Kazada hiçbir can kaybı olmadığı için köy halkı olarak her yıl keşkek hayrı düzenlemeye karar verdik. Ayrıca bu tür etkinlikler mahalle ve ilçe halkını bir araya getiren etkinliklerdir. Etkinliğimize katılarak bizleri mutlu eden Aliağa halkına şükranlarımı sunuyorum. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ise hem katılımlarından hem de mahallemize yaptığı hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.