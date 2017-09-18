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18 Eylül 2017 09:20

Kaldırımda oturan köpeğe tekme atan şahıs yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kaldırımda oturan köpeğe tekme atan şahıs yakalandı

18 Eylül 2017 09:20


Edinilen bilgiye göre, Mia isimli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yoldan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan bu olay ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından talihsiz köpek hızla kaçarken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Öte yandan, Mia’nın sahibi köpeğini bulamayınca sokak sokak aramaya başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen köpeğin sahibi R.A., Mia’ya bir şahsın tekme attığı görüntüsüne ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinde görüntüleri paylaşan R.A., daha sonra da gidip durumu polis ekiplerine bildirdi.



12 ayrı suçtan sabıka kaydı


R.A.’nın şikayeti üzerine görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Mia isimli köpeğe tekme atan kişinin N.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, N.Y. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen N.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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