Kaleci Erhan Altınordu’da

Geçen sezon ligde tam 32 karşılaşmada forma giyen, kariyerinde 10 kez Spor Toto 1. Lig ve 66 defa 2. Lig maçında görev yapan 23 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’ün bonservisi konusunda Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı anlaştı ve imzalar atıldı. Erhan Erentürk, Altınordu’nun Erzurum kampına salı günü katılacak.

“Bir üst ligde oynama hayalime olumlu yanıt veren Karşıyaka’ya çok teşekkür ederim” diyen Erhan Erentürk, “Karşıyaka, benim profesyonel kariyerimin başladığı yer. Orada gerçekten güzel günler geçirdim. Bugün Altınordu ile sözleşme imzalıyorsam, bunda bana güvenen, bana şans veren Karşıyaka’nın payı çok büyük. Altınordu ise gerçekten hayal ettiğim bir kulüptü. Altınordu’da başarılı bir dönem geçirerek şampiyonluğa giden yolda katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise Erhan Erentürk’ün Altınordu’nun yapısına çok uygun bir isim olduğunu vurgulayarak, “Genç yaşına rağmen deneyim kazanmış, yıllar önce Kaleci Baş Antrenörümüz Atilla Küçüktaka tarafından yetiştirilmiş bir isim. Kendisine başarılar dilerim” diye konuştu.

Öte yandan, daha önce Belçika’da FC Den Bosch, Roda, RSC Verviers’te forma giyen 24 yaşındaki sol bek Kahraman Demirtaş transfer edilip Niğde Anadolu FK’ya kiralandı.