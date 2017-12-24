Kalite artacak, maliyet düşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON, Bornova Naldöken Asfalt Şantiyesi’nde kurduğu emülsiyon tesisi ile 2018 yılında yüzde 30’luk maliyet düşüşü hedefledi. Sathi kaplama, asfalt serme ve yama işlerinde yapıştırma tabakası olarak kullanılan emisyon üretimine geçen ay başlayan İZBETON, saatte 2,5 tonluk imalatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal mahallelerde yaptığı sathi kaplama ve asfalt çalışmalarının kalitesini ve iş hızını artırmaya başladı.

Önce kalite

Yol yapım işlerinde asfalt yapıştırıcısı (CRS1) ve sathi kaplama asfaltta kullanılacak emülsiyonu (CRS2) aynı anda üreten tesisle ilgili bilgi veren İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, şunları söyledi: “Emülsiyon, asfalta püskürtülerek sıkı bir şekilde yapışmasını sağlayan ve kalite açısından da çok önem arz eden bir malzeme. Kenti tesisimizi kurmamızın öncelikli nedeni kalite. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kullandığımız alt yapı malzemelerinde kaliteye büyük önem veriyoruz. Dışarıya bağımlı kaldığımız süreçte hem zamanında ürünü temin edemiyorduk hem de bu kadar kaliteli olmuyordu. Su bazlı bir yapıştırıcı olduğu için, üreten firmalar su dengelerinde oynayabiliyorlar. Bu da kaliteye yansıyor. Bizim ton başına 950 TL’ye mal ettiğimiz emülsiyonun şu anda piyasa değeri bin 372 TL. Dolayısıyla ton bazında yüzde 30’luk bir kara geçmiş oluyoruz. 2017 yılı içerisinde 400 kilo emülsiyon kullanıdık. 2018 yılı içerisinde ise kullanılması öngörülen emülsiyon miktarı 1 milyon 257 bin kilo. Piyasada 1 milyon 725 bin TL’ye mal olacak bu büyüklükteki işi biz kendi üretimimizle 1 milyon 194 bin TL’ye mal edeceğiz. Yani maliyetlerimizde yüzde 30’luk bir düşüş olacak."