Kaliteyi en çok onlar hakediyor

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak İzmir Seferihisar Ömür Beldesinde ruhsal engellilere hizmet veren Özel Kumrular Konakları Bakım Merkezi Müdürlüğü, kalite çıtasını biraz daha yükseltti. Engelli bakımını katlı binalardan alarak, dubleks villalara taşıyan ve doğa ile iç içe bir yaşamla hastaların rehabilitasyonuna büyük katkı sağlayan Kumrular Konaklarının kurucusu Oya Akgün, bu çalışmaları ile Türkiye’ye örnek gösterilmişti.

Kalite belgesi geldi

Oya Akgün’ün eski bir tatil köyünü dönüştürerek kurduğu bakım merkezi, 25 dubleks villadan oluşuyor. Denize sıfır tatil köyünde hastalar kendi plajlarında denize girebildiği gibi bakım merkezi müdürlüğü arazisinde köpek, kedi, kümes hayvanı gibi hayvanlar besleyebilir veya hobi bahçelerinde ekim yapıp zamanı geldiğinde ürünlerini hasat edebiliyor.

Türkiye için yepyeni bir bakım modelini ortaya koyan Akgün, çalışmalarını burada da sınırlamadı. Bir süre önce kurum bünyesinde kalite belgesi çalışmalarını başlatan Akgün, geçtiğimiz günlerde gerekli akreditasyonlardan geçerek, K-Q TSE ISO EN 9000 Kalite Yönetim sistemi belgesini aldı.

Kalite yolculuğu devam edecek

Türkiye’nin model bakım merkezi olarak ilk’lere imza atmayı sürdüreceklerini anlatan Akgün, "Model olmak; bize yepyeni sorumluluklar yüklüyor. Kalite belgemizi aldık diye işimiz bitmedi. Kalite hiç bitmeyen bir yolculuktur ve biz bu yolculuğu sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde psikoloji okuyan kızım Irmak’ın da ekibimize katılması ile kalite yolculuğumuz yeni bir boyut kazandı. Engelli bakımında artık daha bilimsel yaklaşımlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bizim için kalite sadece hasta konforu demek değil, artı olarak hastanın rehabilitasyonu, hastanın psikolojik olarak da en iyi şekilde bakılması, kendini iyi hissetmesidir" diye konuştu.