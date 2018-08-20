İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl, acemi kasapların ciddi yaralanma sonucu el, parmak gibi uzuvlarını kaybettiğine dikkat çekti. "Acemi kişilerin kurban kesmesinin yasaklanması üzerinde durulmalıdır" diyen Kızıl, kazaların gerçekleştiğinde mutlaka ilk ve acil yardım yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Kızıl, "Aşırı stresli kişilerin, kalp hastalarının, tansiyon hastalarının, çocukların kesinlikle kurban kesimini izlememesi gerekir. Hayvanı kurban ederken vücudun herhangi bölgesinde hafif bıçak kesiği oluşursa, yara üzerine temiz gazlı bezle bastırılmalıdır. Kanama devam etmiyorsa temiz gazlı bez veya yara bantı koyarak kapatılmalı. Yara büyükse kenarları antiseptik solüsyon ile silinmeli yaranın içi değil, yara yerine bastırılmalı, yaralanan uzuv kalp seviyesinin üzerine kaldırılmalı. Eğer ortamda antiseptik solüsyon ve gazlı bez yoksa yara sabunlu su ile yıkanarak temizlendikten sonra temiz bir bez parçası ile kapatılabilir" dedi.

Yaranın çok derin olması durumunda kanamanın üzerine bastırarak ve uzvu kalp seviyesinin üzerinde tutarak en yakın hastaneye başvurulması gerektiğini ifade eden Kızıl, bu durumlarda 112 çağırmanın yararlı olacağını, bu şekilde yaralanmış kişilerin tedavi sonrası 48 saat içinde tetanos aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Derin yaralanmalarda sinir, tendon kesisi olabileceğini aynı zamanda sakat kalma riski oluşabileceğini kaydeden Kızıl, tedavilerin uzman doktorlar tarafından yapılmasını da önerdi.

Uzuvlar kopmuşsa bu yöntemleri uygulayın

Kızıl, kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar için şu tavsiyelerde bulundu:

"Kurban kesimi sırasında eğer el, ayak, parmak, kol gibi uzuvlar kopmuşsa, kopan kısım temiz bir şekilde gazlı beze sarılarak naylon poşete konulmalı. Uzuv içerisine buz konulmuş başka naylon poşet içerisine konularak, organa buzun direkt temas etmeyeceği şekilde muhafaza edilmeli. Bu şekilde hastaneye ulaşılmalı yada 112 çalışanlarına teslim edilmelidir. Eğer kurbanlık hayvanın, boynuz, kafa veya tekme darbelerine maruz kalınmışsa iç kanama ve kırık riski olabilir. Kırık varsa eklemlerin hareketini engelleyecek şekilde eldeki malzemelerle sabitlenerek kişi, hemen en yakın hastaneye götürülmeli veya 112 çağrılmalıdır."