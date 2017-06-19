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19 Haziran 2017 13:32

Kalpazanların evinde FETÖ ayrıntısı

İzmir’de, piyasaya sahte para sürmeyi planlayan 5 kişi yakalanırken, bir kalpazanın evinden FETÖ kitapları çıktı.

Kalpazanların evinde FETÖ ayrıntısı

19 Haziran 2017 13:32


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, piyasaya sahte para sürmeyi planlayan şahısları teker teker tespit etti. Ş.A.(30), B.G. (33), K.G. (34), R.A. (35) ve E.C.K. (18)’yi tespit eden ekipler, şahısları yakın takibe alarak operasyon yaptı. Operasyonla Ş.A., B.G., K.G., R.A. ve E.C.K. yakalandı. Ş.A.’nın evinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 50 TL, FETÖ elebaşısına ait 11 adet kitap ve 1 adet CD, B.G.’nin evinde ve iş yerinde yapılan aramada ise 36 adet 200 TL, 92 adet 100 TL ve 2 adet 50 TL banknot ele geçirildi. R.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ş.A., B.G., E.C.K. ve K.G. tutuklandı.




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