Kamyon dehşetinden böyle kıl payı kurtuldular

Bölgede herkese dehşeti yaşatan ve 1 kişinin yaralanmasına yol açan kamyon kazasında, bir aracın sürüklendiği ve son anda üzerine devrilmesinden kıl payı kurtulduğu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süt fabrikasına ait 35 DVM 61 plakalı kamyonun sürücüsü, seyir halinde hızla giderken yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İzmir-Aydın yolu Türkmenköy yokuşundan Egekent Işıklar istikametine doğru hızla giderken kontrolden çıkan kamyon dehşet dolu anlar yaşattı. Kazada süt kamyonu, dengesini kaybederek bir aracı sürükledi ve büyük bir gürültüyle bariyerlere devrildi. Kamyon, devrilme sırasında bir araca daha zarar verdi.

Kamyonetin içindekiler kıl payı kurtuldu, dehşet anları kamerada

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kimsenin hayatını kaybetmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Dehşet dolu anlar ise kameralara yansıyarak kaza saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, süt kamyonunu sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Görüntülerde, bir kamyonetin içinde bulunanlarında son anda kamyonun üzerine devrilmesinden kıl payı kurtulduğu anlarda anbean kameraya yansıyor. Yürekleri ağza getiren kazada, ölümden kıl payı kurtulan kamyonetin içerisindekilerde ne olduğunu anlamıyor ve şoka giriyor. Vatandaşlarda kaza sonrasında olayı anlamaya çalışırken, kamyonetin içerisinden kurtulanlar da hemen kendini dışarıya atıyor ve ambulansa haber veriyor. Kamyon sürücüsüyse daha sonra vatandaşlarında yardımıyla kamyonun içinden çıkıyor.