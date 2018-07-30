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30 Temmuz 2018 03:25

Kamyonet şarampole uçtu: 7 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole uçtu.

Kamyonet şarampole uçtu: 7 yaralı

30 Temmuz 2018 03:25

Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinköy Mahalesi Aktaş’lı Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Süleyman Akıncı yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet Ödemiş yönüne seyir halinde olduğu sırada, karşı yöneden gelen bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçarken, kamyonette bulunan sürücü Süleyman Akıncı (34), Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (5) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye intikal eden ambulanslar ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı ve Bilal Madan’ın hayati tehlikesi bulunması nedeniyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eymen Anıl Akıncı ise 9 Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma kapsamında, sürücü Süleyman Akıncı ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.




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