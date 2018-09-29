Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Güzelhisar Caddesi Cindere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakuzu köyünden Aliağa ilçe merkezine seyir halinde olan Karakuzu köyü eski muhtarı Mehmet Şen (68) idaresindeki 35 NEC 20 otomobil, eski Mum Fabrikası Kavşağı'nda karşı yönden gelen ve sola dönmekte olan İlyas G. (58) yönetimindeki 35 FL 292 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Araç içinde sıkışan 3 çocuk babası Mehmet Şen'in 112 ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yara almayan kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla soruşturma başlatıldı.