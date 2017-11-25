Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 00:21

Kamyonun çarptığı genç hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı genç hayatını kaybetti

25 Kasım 2017 00:21


Kaza, akşam saatlerinde Fatih Caddesi Demirköprü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki M.C.T.’nin idaresindeki 35 TUJ 27 plakalı kamyon, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Hakan Akkaya’ya çarptı. Çarpmanın etlisiyle yola savrulan Akkaya, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kazanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. Akkaya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kamyon sürücüsü M.C.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    15°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç