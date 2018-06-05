Aliağa’da 18 gün boyunca saat 09.00 ile 18.00 arasında vatandaşlara hizmet verecek olan Pembe Prenses isimli tır, Aliağa Cumhuriyet Meydanına konuşlandırıldı. Tırda görevliler, 30-70 yaş grubu kadınları tek tek alarak kanser taraması yaptı. Kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları taramaya davet etti.

Kanserin önemli bir sorun olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, “Yapılan çalışmalar kanserin, ülkemizde gerçekleşen ölüm nedenleri içinde, kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını göstermektedir. Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin yapıldığı ’Pembe Prenses’ 4- 22 Haziran 2018 tarihleri arasında Aliağa Cumhuriyet Meydanında ilçemiz halkına hizmet verecektir” dedi.