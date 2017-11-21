Kar İzmir’e Bozdağ’dan giriş yaptı

Karın yağmasıyla Bozdağ etekleri beyaza büründü.

Türkiye genelinde son birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havadan Ödemiş ilçesi de nasibini aldı. 2 bin 157 rakımlı Bozdağ’a mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışıyla birlikte Bozdağ beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinin kapalı olmasına rağmen bölgenin yılbaşından önce beyaza bürünmesi bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, yağışın bu yıl erken etkisinin gösterdiğini ifade ederek, "Bu yıl bölgemizde kar yağışı geçen yıllara göre daha erken etkisini gösterdi. Dün gece yağan karla birlikte zirve karla kaplanırken, kar Bozdağ Mahallemizin merkezi ve çevresinde de etkili oldu" dedi.

Kar yağışının devam etmesi ile Ege’nin kış turizmi ile adını duyuran Bozdağ’da turistik faaliyetlerin artmasını umduklarını belirten Otçu, kayak merkezinin kapalı olmasından dolayı mağdur olduklarını söyledi. Otçu, valiliğin kayak merkezinin yeniden hizmete açılması ile ilgili girişimlerde bulunmasını istediklerini de sözlerine ekledi.