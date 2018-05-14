Karabağ’dan dernek etkinliklerine ziyaret

Önce Sarnıç’ta bulunan piknikte Kulalılarla bir araya gelerek keşkek karan Başkan Karabağ, sonrasında ise Manisa Spil’de düzenlenen yayla şenliğinde Giresun, Görele ve Çanakçı Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Etkinliklere Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek binalarını alarak, vaatleri bir bir yerine getirdiklerini dile getiren Kulalılar Dernek Başkanı Veli Topal "Hemşehrilerimizin destekleriyle binamızı aldık. Bayraklı’ya Kulalıların bayrağını diktik. İnşallah dünya döndüğü müddetçe o bayrak orada asılı kalacak. Sizlere daha iyi şartlarda hizmet etmeye çalışacağız. Bu derneğe sahip çıkarak, ileriye taşımamız lazım. Hep birlikte daha kuvvetli bir dernek haline getireceğiz" dedi.

“Mayamızda sevgi var”

İlk olarak Kulalılarla bir araya gelen Başkan Karabağ, burada keşkek kardı, hemşehrileriyle bol bol sohbet etti. Karabağ burada yaptığı konuşmada, “Bizim mayamızda dostluk var, sevgi var. Ve bizim mayamızda kapılara gidip, dilenmek yok. Kulalılar kendi işini kendi görür. Kulalı kiracı girdiği evi satın alır. Bu ülkeyi Kulalılar yönetseydi ne borcu olurdu ne harcı olurdu ne de işsizlik olurdu. Ne mutlu Kulalıyım diyene” dedi. Daha sonra Spil Dağı’ndaki yayla şenliklerine katılan Karabağ, Giresun, Görele ve Çanakçı Kültür ve Yaşatma Derneği üyeleriyle buluştu. Kemalpaşa Karadenizliler Derneği ile birleştiklerini ve bundan sonraki etkinliklerde artık yan yana kol kola birlikte yürüyeceklerini ifade eden dernek Başkanı Mustafa Karaman, desteklerinden dolayı Başkan Karabağ’a teşekkür etti.

“Karadeniz geçit vermedi”

Geniş katılımla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara seslenen Karabağ, “Dernek etkinliklerine ve gecelerine Atatürk resmi asmayan, Türk bayrağını asmayan hiçbir derneğe hizmet etmem, gecelerine de gitmem. Karadenizliler için böyle bir tereddüt var mı? Sormama gerek yok. Görmeme gerek yok. Karadenizliler vatanseverdir. Düşmanların korkulu rüyasıdır. Ülkemizin başındaki bela PKK, hedef olarak Karadeniz yaylalarını seçmişti. Sebebi bu vatanın mihenk taşı olan Karadenizlilerin, dolayısıyla Türkiye’nin moralini bozmak istediler. Ama Giresun yaylalarındaki o benim insanım onlara asla geçit vermedi. Dağları mezar yaptı ve yapmaya da devam edecek. Ne mutlu Karadenizliliyim diyene. Ne mutlu Türküm diyene” dedi