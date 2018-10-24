Karaburun'a hukukçu kadın başkan aday adayı

Erdoğan, ilk mesajında, "Kutuplaşmadan uzak, sevgiye yakın ve üretmeye hazırım" sloganıyla yola çıktığını söyledi.

Avukat ve aynı zamanda CHP Karaburun Belediye Meclis Üyesi olan İlkay Girgin Erdoğan, doğup büyüdüğü toprakların ilk kadın belediye başkanı olarak hizmet vermek istediğini belirterek aday adayı olduğunu açıkladı. Erdoğan, CHP'den aday adaylık başvurusunu da yaptı. "Kutuplaşmadan uzak, sevgiye yakın ve üretmeye hazırım" sloganıyla yola çıkan İlkay Girgin Erdoğan, "Umutlarımıza sarılan, üretime el veren herkesi kucaklayan bir başkan olacağım. Ege kadınının başarılı yüzünü Karaburun'a değer katarak göstereceğim. Konuşan değil üreten bir belediye olacağız" diye konuştu.

İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karaburun'un mekânsal yapısını, potansiyellerini, planlama ve imar problemlerini çok iyi biliyorum. Bilgi birikimim, eğitimim ve tecrübemle bunlara çözüm üreteceğim. Karaburun; dünya eko turizm pazarında doğası, denizi, organik tarımı ile yer alacak. Bu hem bölgede istihdam yaratmada etkili olacak hem Karaburun yeni vizyonu ile marka değerini arttıracak. Ben yeni bir Karaburun için hizmet aşkıyla bu göreve talibim."