Karaburun’da Kırkım Şenliği coşkusu

Şenlikte, yerelde kalkınma vurgusu yapıldı.

7. Kırkım Şenliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Bozdağ yayla köyü Kavaklıkuyu mevkiinde gerçekleştirildi. Şenliğe, Aziz Kocaoğlu’nu temsilen Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ katıldı. Törende bir konuşma yapan Karaburun Belediye Başkan Ahmet Çakır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefi ile çok başarılı projelere imza attığını belirterek, yüzyıllardır imece usulü ile kırkım yapıldığını, kendilerinin de bu geleneği yaşatmayı ilke edindiklerini söyledi.

Yerelde kalkınma

Hollanda’nın Türkiye’nin beşte biri nüfusa sahip olmasına rağmen, beş kat fazla tarım ihracatı yaptığını, milli gelirinin ise dört kat fazla olduğunu belirten Başkan Ahmet Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı: “2016 yılında 91 milyar dolar tarım ihracatı yapan Hollanda; bilim, teknoloji, AR-GE ve inovasyonun ülkelerin kaderini nasıl değiştirdiğinin en somut örneği. Deniz seviyesinin altında yaratılan bu başarı öyküsüne bakıp bereket fışkıran Anadolu topraklarında yaşanan yoksulluğa kahrolmamak ise elde değil. İstatistiki veriler, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağını gösteriyor. Önümüzdeki 30 yılda, her dakika ekilebilir arazinin 27 hektarı kaybedilecek. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı susuzluk riskiyle karşı karşıya kalacak. Artan nüfusla birlikte bugünden en az iki kat fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak. Tarım ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesinin, aynı zamanda en kalkınmış ülkeler olması elbette tesadüf değil. Bu ülkelerin ekonomilerinde tarımın çok önemli bir payı olmamasına rağmen; verimli, sistemli ve teknolojik üretimle dünya tarım ihracatında söz sahibi olabiliyorlar. Hepsinin ortak noktası ise kalkınma hamlelerini yerelden başlayarak ulusal ölçeğe taşımaları. Biz de Karaburun Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek bu kalkınma hamlesini öncelikle yerelde gerçekleştiriyor, üreticilerimize her türlü desteği veriyoruz.”

Güzeller geçidi

7. Karaburun Kırkım Şenliği kapsamında en güzel teke, keçi ve oğlakların seçildiği yarışmaların yanı sıra Peynir Lezzet Yarışması da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Şube Müdürü Ahmet Tomar ve Veteriner Hekim Zeynep Fırat’ın jüri üyeliğinde gerçekleşen yarışma birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda Hamza Balaban’ın tekesi, İsmail Acar’ın keçisi ve Hasan Çetinkaya’nın oğlağı birinci seçildi. Yarışmada birinci seçilen üreticilere Karaburun Belediyesi tarafından ikişer adet teke, keçi ve oğlak hediye edildi.

Peynir Lezzet Yarışmasında ise Necla Arıcı birinci, Hülya Arık ikinci, Binnaz Şişman ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara hayvan yemi armağan edildi. Şenliğe katılanlara oğlak eti kavurması, pilav ve keçi sütünden üretilen dondurma ikram edildi.