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Karaburun'da ölen 2 kaçak göçmene DNA testi

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen 2 erkek çocuk için doku örneği verdi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen 2 erkek çocuk için doku örneği verdi.


Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, 2 erkek çocuğun cenazesini almak için başvuruda bulundu. Karaburun'daki faciada cansız bedenleri bulunanlardan 4 kişinin cenazesinin bulunduğu İzmir Adli Tıp Kurumuna başvuran Afgan aile, 2 çocuğun cenazelerini teslim alabilmek için doku örneği verdi. Yaşları 10-15 arası olan 2 erkek çocuğun cenazeleri, yapılacak DNA testinin ardından ailelerine teslim edilecek.

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